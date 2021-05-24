4 فرق تتبادل أدوارها بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبادلت 4 فرق الأدوار خلال الموسم الحالي مقارنة بالماضي من حيث المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، والهروب من الهبوط.

الاتحاد والتعاون كانا في الموسم الماضي ضمن الفرق المنافسة على البقاء، إلا أنهما عادا في الموسم بشكل مختلف وطموح أكبر واحتلا مركزين متقدمين (الثالث والرابع) قبل نهاية النسخة الحالية من الدوري بجولة واحدة، كما نافسا في بعض الجولات على الصدارة وحجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وينافس الاتحاد برصيد 50 نقطة، فريق الشباب الثاني برصيد 54 نقطة، علما أن الشباب نفسه استقر به الحال في الموسم الماضي بالمركز الـ11 بعد أن جمع 35 نقطة فقط تفادى بها الهبوط.

كما أن التعاون الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي بفوزه في الجولة الأخيرة بهدف على الفيحاء، استفاد من الدرس ودخل الموسم الحالي منافسا قويا رغم تعاقب 4 مدربين على قيادته الفنية، إذ لا يزال في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، كما تأهل لنهائي كأس الملك.

في المقابل، سلك الفيصلي والرائد الطريق المنحدرة في سلم ترتيب الدوري مقارنة بالعام الماضي، حيث باتا مهددين بالهبوط بعد أن كانا حتى الجولة الأخيرة من الموسم الماضي منافسين على المقاعد الآسيوية قبل أن ينهيا الدوري في المركزين الخامس للفيصلي برصيد 48 نقطة والسادس للرائد (46 نقطة).

ويعتبر الفيصلي أفضل حالا من الرائد كونه وصل لنهائي كأس الملك، لكنه يحتل مركزا مهددا بالهبوط حاليا (التاسع برصيد 36 نقطة) وهو حال الرائد نفسه الذي يأتي في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.