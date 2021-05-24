شكرا لقرائتكم خبر مدربان وفارسة ولاعبان يحصدون جوائز «واجهة الرياضة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شهدت الجمعية اعتماد مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي. وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة اللجنة لتشكيل لجان تابعة للمجلس ضمن الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية، إضافة إلى الموافقة على تعديل لوائح اللجنة الأولمبية.
واعتمد الاجتماع لائحة الفصل وأعضاء لجنة المنازعات المالية للاعبين والمدربين في الألعاب الرياضية.
واطلعت الجمعية على التقارير المقدمة من نائب رئيس اللجنة الأمير فهد بن جلوي بشأن دورة الألعاب السعودية لعام 2020م، ودورة الألعاب الآسيوية 2034م، إضافة إلى المصادقة على المحاضر السابقة وقرارات مجلس الإدارة.
وشهدت الجمعية العمومية توقيع اتفاقية بين اللجنة الأولمبية والجمعية العالمية للاتحادات الدولية (GAISF)، تمنح بموجبها المملكة حق استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية عام 2023م.
كما كرم رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي على هامش الجمعية، عددا من الشخصيات والمنظومات التي كان لها إسهامات في الرياضة السعودية.
مجلس الإدارة الجديد
- الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيسا
- الأمير فهد بن جلوي نائبا للرئيس
- الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضوا
- الأميرة ريما بنت بندر عضوا
- الأمير خالد بن الوليد بن طلال عضوا
- الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل عضوا
- الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز عضوا
- ياسر الرميان عضوا
- ياسر المسحل عضوا
- أحمد بن شاهر طباع عضوا
- أضواء العريفي عضوا
- حبيب بن علي الربعان عضوا
- غسان طاشكندي عضوا
- أحمد الصبان عضوا
- أحمد القضماني عضوا
- شداد بن طالع العمري عضوا
- إبراهيم المعيقل عضوا
مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية
- الأمير فهد بن جلوي رئيسا
- علي آل زايد رئيسا تنفيذيا
- خالد المزيني عضوا
- علي الشعيلان عضوا
- عبدالله حماد عضوا
- مزنة المرزوقي عضوا
- عبدالعزيز العنزي عضوا
- شيماء الحصيني عضوا
كانت هذه تفاصيل خبر مدربان وفارسة ولاعبان يحصدون جوائز «واجهة الرياضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.