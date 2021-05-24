مدربان وفارسة ولاعبان يحصدون جوائز «واجهة الرياضة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زكت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية في اجتماعها الـ24 الذي عقد أمس الأول بصالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للدورة الأولمبية المقبلة.

كما شهدت الجمعية اعتماد مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي. وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة اللجنة لتشكيل لجان تابعة للمجلس ضمن الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية، إضافة إلى الموافقة على تعديل لوائح اللجنة الأولمبية.

واعتمد الاجتماع لائحة الفصل وأعضاء لجنة المنازعات المالية للاعبين والمدربين في الألعاب الرياضية.

واطلعت الجمعية على التقارير المقدمة من نائب رئيس اللجنة الأمير فهد بن جلوي بشأن دورة الألعاب السعودية لعام 2020م، ودورة الألعاب الآسيوية 2034م، إضافة إلى المصادقة على المحاضر السابقة وقرارات مجلس الإدارة.

وشهدت الجمعية العمومية توقيع اتفاقية بين اللجنة الأولمبية والجمعية العالمية للاتحادات الدولية (GAISF)، تمنح بموجبها المملكة حق استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية عام 2023م.

كما كرم رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي على هامش الجمعية، عددا من الشخصيات والمنظومات التي كان لها إسهامات في الرياضة السعودية.

مجلس الإدارة الجديد







الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيسا



الأمير فهد بن جلوي نائبا للرئيس



الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضوا



الأميرة ريما بنت بندر عضوا



الأمير خالد بن الوليد بن طلال عضوا



الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل عضوا



الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز عضوا



ياسر الرميان عضوا



ياسر المسحل عضوا



أحمد بن شاهر طباع عضوا



أضواء العريفي عضوا



حبيب بن علي الربعان عضوا



غسان طاشكندي عضوا



أحمد الصبان عضوا



أحمد القضماني عضوا



شداد بن طالع العمري عضوا



إبراهيم المعيقل عضوا



مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية