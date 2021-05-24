دولي الشطرنج يشيد ببطولة الملك سلمان

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وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بالاستراتيجيات التي حضر بها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة برئاسة الوحشي من خلال الرؤية المقدمة في ملف الاتحاد، بما يعزز من انتشار رياضة الشطرنج وشعبيتها في المملكة العربية السعودية لتدعم منتخبات المملكة في رياضة الشطرنج في جميع المحافل العالمية.
و أكد أركادي خلال اللقاء المرئي مع الوحشي أن السعودية وضعت اسمها بحروف من ذهب في رياضة الشطرنج الدولية بعد التنظيم الفريد لواحدة من أهم البطولات التي تقع على أجندة الاتحاد الدولي وهي بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج.
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