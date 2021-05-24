شكرا لقرائتكم خبر اعتقالات وسط جماهير ليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الفرنسية أمس أنه جرى القبض على 7 أشخاص خلال احتفالات جماهير فريق ليل بلقب الدوري الفرنسي، من بينهم شخص متهم بمهاجمة أفراد أمن بسيارة. وتغلب ليل على أنجيه 2 / 1 ليتوج بلقب الدوري متفوقا على باريس سان جيرمان بنقطة. وتوجه آلاف المشجعين إلى وسط مدينة ليل للاحتفال بالتتويج رغم قيود الحظر. وذكرت السلطات المحلية أنه جرى علاج 20 شخصا من إصابات، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقالات وسط جماهير ليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.