أجويرو يقترب من برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا إن لاعب الفريق سيرجيو أجويرو اقترب من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني. وسينتهي المشوار الحافل الذي استمر 10 أعوام للأرجنتيني أجويرو (32 عاما) مع مانشستر سيتي عقب نهائي أبطال أوروبا أمام تشيلسي السبت المقبل. وأكد جوارديولا أن برشلونة سيكون على الأرجح الوجهة المقبلة للاعب. وقال «أنا متأكد بشكل كبير أن أجويرو قريب من التعاقد مع النادي الذي يسكن قلبي، نادي برشلونة. سيلعب إلى جانب أفضل لاعب على الإطلاق، وهو ليونيل ميسي».

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