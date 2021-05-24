المزيدي يفتتح المشاركة بعالمية الأثقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح الرباع السعودي نواف المزيدي اليوم مشاركة المنتخب السعودي الشاب لرفع الأثقال في بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة ضمن منافسات المجموعة الأولى لوزن 67 كجم. ويسعى المزيدي لإضافة المزيد من النقاط لرصيده في المرحلة النهائية من تجميع النقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حيث أتاح الاتحاد الدولي لمن هم من مواليد العام 2000م المشاركة في هذه البطولة بعد إلغاء البطولة العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي ألغت بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها بالبيرو، وذلك قبل إعلان نتائج الرباعين المتأهلين للأولمبياد بعد نهاية هذه البطولة.



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