شكرا لقرائتكم خبر للمرة الخامسة.. الهلال يحسم لقب دوري المحترفين قبل نهايته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن حسم الهلال لقب دوري المحترفين أمس الأول قبل نهايته بجولة واحدة هو الأول بالنسبة للفريق الأزرق، حيث سبق أن فعل ذلك 4 مرات.

وكان الهلال تغلب أمس الأول على التعاون 1/ 0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ29 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليضمن تحقيق اللقب قبل مواجهته في الجولة الأخيرة أمام الفيصلي.

ألقاب دوري حسمها الهلال قبل النهاية

24 يناير 2010:

ضمن لقب الدوري قبل نهايته بثلاث جولات بعد تغلبه على الحزم بهدفين نظيفين سجلهما عيسى المحياني ونواف العابد.

29 أبريل 2011:

حسم الدوري قبل نهايته بجولتين بتفوقه على فريق الرائد 2/1 سجلهما الروماني ميريل رادوي ومحمد الشهلوب.

12 أغسطس 2020:

توج باللقب الـ16 للدوري قبل نهايته بجولتين، وذلك بتغلبه على الحزم 4/1 سجلها الفرنسي بافيتيمبي قوميز(هاتريك) وسالم الدوسري.

20 أبريل 2017:

حقق اللقب الـ14 له قبل نهاية الدوري بجولتين وذلك من خلال فوزه على الشباب2/1 سجلهما السوري عمر خريبين والروماني ميريل رادوي.

23 مايو 2021:

حسم لقب الدوري قبل نهايته بجولة واحدة، بتغلبه على التعاون 1/ 0 سجله بافيتيمبي قوميز.