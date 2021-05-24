على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى المصري البورسعيدى، تشكيله الرسمي لخوض لقاء الزمالك بالجولة 24 من الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

محمد يوسف

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