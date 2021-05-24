شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى المصري البورسعيدى، تشكيله الرسمي لخوض لقاء الزمالك بالجولة 24 من الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.
وجاء تشكيل المصرى للمباراة كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد دعدور.
خط الدفاع: أحمد شوشة – إسلام صلاح – كريم العراقي – حسن علي.
خط الوسط: إيزي إيميكا – سعيدو سمبوريه – فريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد رفعت – كازادي كاسينجو – محمد عنتر.
ويجلس على مقاعد البدلاء عمر كمال بجانب الحارس أحمد مسعود وأحمد شديد وعمرو موسى وأحمد جمعة ومحمد عبد اللطيف جريندو وإسلام عطية وزياد فرج وأوستن أموتو.