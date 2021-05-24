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على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى المصري البورسعيدى، تشكيله الرسمي لخوض لقاء الزمالك بالجولة 24 من الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل المصرى للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: أحمد شوشة – إسلام صلاح – كريم العراقي – حسن علي.

خط الوسط: إيزي إيميكا – سعيدو سمبوريه – فريد شوقي.

خط الهجوم: أحمد رفعت – كازادي كاسينجو – محمد عنتر.

ويجلس على مقاعد البدلاء عمر كمال بجانب الحارس أحمد مسعود وأحمد شديد وعمرو موسى وأحمد جمعة ومحمد عبد اللطيف جريندو وإسلام عطية وزياد فرج وأوستن أموتو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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