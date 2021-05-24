شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهته أمام المصري البورسعيدي في التاسعة مساء اليوم على ستاد الاسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل كلا من:
في حراسة المرمى : محمد عواد
في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح
في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.