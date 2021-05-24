الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الدوري

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهته أمام المصري البورسعيدي في التاسعة مساء اليوم على ستاد الاسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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