شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك اليوم بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك و المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الزمالك نظيره المصري ممثل محافظة بورسعيد مساء الاثنين في بث مباشر في الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته للتحليق في صدارة الدوري الذي يتصدره برصيد ٥١ نقطة .

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تبدأ الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في بث مباشر ضمن الجولة 24 من الدوري 2020-2021.

ووصل الأتوبيس الخاص بالفريقين لملعب الإسكندرية وتفقد الفريقين الملعب

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.