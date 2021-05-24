شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخفض عقوبة حلمي طولان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قبول التظلم الذي أرسله نادي إنبي بشأن العقوبة التي وقعت على حلمى طولان، المدير الفني للفريق البترولى.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء ما جاء في قرارات لجنة المسابقات، وتخفيض عقوبة حلمي طولان، من مباراتين لمباراة واحدة، مع تأكيد الغرامة المالية وقدرها 20 ألف جنيه.

وكان مسؤولو نادى إنبى أرسلوا خطاب تظلم لاتحاد الكرة، يشكون فيه عقوبة الإيقاف والغرامة التي أقرها الاتحاد المصرى لكرة القدم على حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، بعد تعرضه للتنمر من جماهير الزمالك، خلال مباراة الفريقين في الأسبوع الـ٢٢ للدوري.