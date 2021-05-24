"نعتز بموسيماني".. أول رد فعل رسمي من الأهلي بعد اعتذار صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أرسل النادي الأهلي، خطاباً لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أكد خلاله على العلاقات الطيبة بين الناديين، وتقديره لاعتذار النادي عما بدر من بعض جماهيره قبل مباراة الفريقين الأخيرة.

وكان نادي صنداونز الجنوب أفريقي قد أصدر بياناً رسمياً واعتذر خلاله للنادي الأهلي بسبب ما بدر من بعض مشجعيه قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وتأهل الأهلي لنصف النهائي.

وقام الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، بنشر بيان رسمي أعلن خلاله الاعتذار لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب الإساءات التي تعرض لها، والتأكيد أنه سيتم معاقبة من فعل هذا الأمر.

وأطلق بيتسو موسيماني تصريحات نارية عقب مباراة الأهلي وصنداونز بسبب قيام مجموعة من الجماهير بتوجيه السباب له ورفع لافتات ضده.

وجاء خطاب الأهلي لصنداونز على النحو التالي:

النادي الأهلي أرسل خطابًا صباح اليوم إلى رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي يؤكد فيه على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين.

أبدى النادي تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صن داونز عما تعرض له فريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل وأثناء مباراة الفريقين الأخيرة، وهو ما يعكس حرص نادي صن داونز على السلوك الرياضي.

وأشار النادي الأهلي في خطابه إلى عدة نقاط، أولاها أنه لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين.

وأن وجود السيد باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز السابق على رأس الاتحاد الإفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الإفريقية ومسابقاتها المختلفة.

كما أن النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صن داونز والسيد بيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني.

ولم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو ابنًا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة أنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده. أيضًا أكد الأهلي على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية.