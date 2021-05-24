توب تن | من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي بموسم 2021/2020؟ - صور Reu

هزم نجم المنتخب الانجليزي ونادي توتنهام “هاري كين” الجميع خلال منافسات الدوري المحلي هذا الموسم، في رحلة رفع قيمته السوقية في الميركاتو الصيفي 2021 على الأندية الراغبة في الظفر بتوقيعه.

انتصر هاري كين على نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول “محمد صلاح” في صراع التتويج بلقب هداف الدوري الانجليزي بموسم 2021/2020، برصيد 23 هدفًا، بفارق هدف وحيد سجله في مرمى ليستر سيتي بالجولة 38 مطلع هذا الأسبوع.

ولم يكتف هاري كين بلقب هداف الدوري الانجليزي، وأضاف لنفسه لقب أفضل صانع ألعاب في الموسم برصيد 14 تمريرة حاسمة، بعدما صنع هدفًا جديدًا خلال الشوط الثاني من مباراة ليستر سيتي، ليتسبب في فوز فريقه 4/2 بعدما كان متأخرًا بهدفين لجيمي فاردي.

وتفوق هاري كين على البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد، في صراع لقب أفضل صانع ألعاب، في واحدة من أكبر المفاجآت، حيث صُنف برونو فيرنانديز كأفضل مفتاح لعب في البريميرليج جنبًا إلى جنب كيفين دي بروينه من قبل المحللين والنقاد الرياضيين في إنجلترا على مدار الـ 8 أشهر الماضية.

مع ذلك اكتفى برونو فيرنانديز باحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 12 اسيست بالتساوي مع البلجيكي كيفين دي بروينه بطل المسابقة مع مانشستر سيتي.

ويحتل لاعب الوسط الدولي الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” المركز الثالث في قائمة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي برصيد 10 تمريرات بالتساوي مع نجم وسط أستون فيلا “جاك جريليش”، ومتفوقًا على هداف ليستر سيتي “جيمي فاردي” وهداف مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد” وجناح ليدز يونايتد “رافينيا” بفارق اسيست واحد.

الخليج 365 يستعرض معكم “توب تن” لـ أفضل 10 لاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز من حيث التمريرات الحاسمة التي انتهت بأهداف في موسم 2021/2020.

توب تن | من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي بموسم 2021/2020؟

هاري كين (توتنهام – انجلترا) 14 اسيست

كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي- بلجيكا) 12 اسيست

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد – البرتغال) 12 اسيست

سون هيونج مين (توتنهام – كوريا الجنوبية) 10 أسيست

جاك جريليش (أستون فيلا – إنجلترا) 10 أسيست

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد – انجلترا) 9 أسيست

جيمي فاردي (ليستر سيتي – إنجلترا) 9 أسيست

رافينيا (ليدز يونايتد – البرازيل) 9 أسيست

جاك هاريسون (ليدز يونايتد – إنجلترا) 8 أسيست

تيمو فيرنر (تشيلسي – ألمانيا) 8 أسيست + بسكال جروس (برايتون- ألمانيا) 8 أسيست