مشاهدة مباراة الحد والوحدة في بث مباشر بكأس الاتحاد الاسيوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الحد البحريني والوحدة السوري في كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

يخوض فريق الوحدة السوري في المنامة على ستاد المحرق مواجهة مصيرية أمام مضيفه الحد البحريني، في الجولة الثانية والأخيرة له ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي.

ويحتاج الوحدة الذي تعادل في مباراته الأولى مع العهد اللبناني حامل اللقب، إلى الفوز على الحد الذي يخوض أولى مبارياته في هذه المجموعة التي تضم ثلاثة فرق ليجدد حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني.

وسبق للوحدة أن ألتقى الحد أربع مرات في المسابقة ذاتها في عام 2014 وخسر أمامه ذهابا وإيابا 1-4 و1-3، وفي عام 2017 حيث فاز الوحدة ذهابا 1-صفر وخسر إيابا صفر-2.

على الجانب الآخر يدخل الحد البحريني مواجهته بطموح تحقيق الانتصار الأول وانتزاع صدارة المجموعة قبل مواجهته الأخيرة أمام حامل اللقب.

ولصالح نفس الجولة، تنتظر تشرين ممثل سوريا الثاني مواجهة مهمة أمام مضيفه الفيصلي في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

كان تشرين تعادل في الجولة الأولى مع الكويت الكويتي بنتيجة 3-3، في حين فاز الفيصلي المتصدر (3 نقاط) على الأمعري الفلسطيني بثنائية نظيفة.

بث مباشر الحد والوحدة

تنطلق صافرة بداية مباراة الحد والوحدة فى تمام الساعة 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الحد البحريني والوحدة السوري على قنوات Spor Smart التركية، المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.