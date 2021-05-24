كأس الاتحاد الآسيوي | الكويت يقلب الطاولة على شباب الأمعري، ويحقق فوزه الأول

تعرف على نتيجة مباراة الكويت الكويتي وشباب الأمعري الفلسطيني في كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

قلب نادي الكويت الكويتي الطاولة على شباب الأمعري الفلسطيني، ليحقق فوزه الأول بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد عمان في مدينة عمان بالأردن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وتقدم شباب الأمعري في الشوط الأول عبر هدف عبدالحميد أبو حبيب في الدقيقة (17)، قبل أن يرد الكويت بأربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني عن طريق التونسي أحمد عكايشي (74) و(81)، وسامي الصانع (87) يوسف ناصر (3+90).

وبهذه النتيجة، رفع نادي الكويت رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للفيصلي ونقطة لتشرين، في حين بقي رصيد شباب الأمعري خاليًا من النقاط.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الكويت وشباب الأمعري في كأس الاتحاد الاسيوي، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وكان فريق الكويت هو الطرف الأفضل في بداية المباراة، ولكن أولى الفرص الخطرة كانت من نصيب شباب الأمعري في الدقيقة (16)، عبر ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء نفذها عبدالحميد أبو حبيب لكنها مرت أعلى من العارضة.

وبعدها بدقيقة واحدة، نجح شباب الأمعري في تسجيل الهدف الأول، عندما انطلق محمد مراعبة في الجهة اليسرى ومرر إلى سامح مراعبة الذي هيأ الكرة داخل المنطقة أمام أبو حبيب ليحولها في الشباك على يمين الحارس حميد يوسف في الدقيقة (17).

وضغط نادي الكويت في باقي الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ولكن دون خطورة فعلية على مرمى الحارس توفيق علي.

الكويت يقلب الطاولة

وفي الشوط الثاني، زاد نادي الكويت من ضغطه وسنحت له فرصة، عندما سدد فيصل زايد الحربي كرة من ضربة حرة مباشرة تألق الحارس توفيق علي في التصدي لها عند الدقيقة (50).

وضاعت فرصة ثانية في الدقيقة (58)، عندما هيأ أحمد عكايشي الكرة خارج المنطقة أمام عبدالله البريكي ليسدد من اللمسة الأولى كرة أرضية ذهبت بجوار القائم.

ورد الأمعري مباشرة عبر انطلاقة سامح مراعبة الذي استلم تمريرة نمر حامد من الجهة اليسرى وتقدم داخل المنطقة ليسدد محاولة ذهبت في الشباك الخارجية.

ونجح نادي الكويت اخيرًا في إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض إبراهيم كميل للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل صالح طاهر، ونفذها أحمد العكايشي بنجاح في الدقيقة (74).

وكاد الأمعري يسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين عندما انطلق نمر حامد على الجناح الأيسر وأرسل تمريرة عرضية خطيرة على مشارف المرمى لكن المدافع رامي البدوي تدخل لإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وخطف العكايشي الهدف الثاني للكويت عندما استلم الكرة خارج المنطقة وتقدم قبل أن يسددها بيسراه قوية بعيدًا عن متناول الحارس توفيق علي لتسكن شباكه في الدقيقة (81).

واستغل نادي الكويت اندفاع لاعبي الامعري من أجل التعديل، ليضيف الهدف الثالث بعدما أرسل فيصل زايد تمريرة طويلة وصلت خلف المدافعين إلى سامي الصانع الذي استقبلها على صدره وسددها قوية في سقف الشباك (87).

وضاعف الكويت الغلة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا الضائع للشوط الثاني عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض شريدة للإعاقة داخل المنطقة، أنبرى لها يوسف ناصر بنجاح.