يلا شوت | مشاهدة مباراة تشرين والفيصلي في بث مباشر بكأس الاتحاد الاسيوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الفيصلي الأردني وتشرين السوري في كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

يلتقي نادي الفيصلي الأردني مع تشرين السوري في مواجهة نارية، على استاد عمان في مدينة عمان بالأردن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وسيسعى نادي الفيصلي إلى تحقيق الفوز على تشرين اليوم، من أجل الإقتراب أكثر من خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد فوزه في الجولة الأولى على شباب الأمعري الفلسطيني.

في المقابل، لن يتنازل فريق تشرين عن الثلاث نقاط، من أجل البقاء داخل دائرة المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الموالي، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الكويت الكويتي، في مباراة مثيرة، بنتيجة (3-3).

ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من تشرين والكويت، في حين لا زال رصيد مركز الأمعري خاليًا من النقاط.

وتنقل مباراة تشرين السوري والفيصلي الأردني على قنوات Spor Smart التركية، المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشرين والفيصلي في كأس الاتحاد الاسيوي، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش، 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الاثنين، الكويت الكويتي مع مركز بلاطة الفسلطيني على نفس الملعب، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

الفيصلي (0-0) تشرين

كأس الاتحاد الاسيوي (الجولة الثانية)

استاد عمان

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تشكيلة الفيصلي اليوم | عبدالله الزعبي – سالم العجالين – عدي زهران – محمد ابو زريق – مصطفي سال -نزار الرشدان – خالد زكريا – أحمد العرسان – مجدي العطار – محمد طنوس – مارديكيان.

تشكيلة تشرين اليوم | أحمد مدنية – خالد كردغلي – عبدالرزاق المحمد – ثائر كروما – عمر ريحاوي – نديم صباغ – كامل حميشه – زكريا العمري – محمد المرمور – علي باشهماني – مصطفى يوسف.