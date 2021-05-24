مشاهدة مباراة الامارات والاردن في بث مباشر ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022

مشاهدة مباراة الاردن والامارات في بث مباشر ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاردن والامارات ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

يلتقي منتخب الامارات وضيفه الاردن على استاد زعيبل بنادي بني ياس، مساء اليوم الإثنين، في مباراة ودية، تقام في إطار الاستعدادات المكثفة لاستئناف مشوارهما في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم “مونديال” 2022.

ويخوض منتخب الامارات تصفيات مونديال 2022، بالمجموعة السابعة حيث يقبع في المركز الرابع برصيد 4 نقاط مع إمتلاكه مباراة أقل، بينما يتصدر منتخب فيتنام الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه منتخب ماليزيا بـ9 نقاط، ثم تايلاند بـ8 نقاط، وأخيرًا إندونيسيا بلا نقاط.

ويلتقي منتخب الامارات مع منتخب ماليزيا يوم 3 يونيو المقبل، ضمن الجولة السابعة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل إحياء آماله في بلوغ المراحل النهائية من التصفيات.

ويغيب عن منتخب الامارات في مواجهة الاردن اليوم، لاعب الوصل علي صالح بسبب الإصابة التي ستبعده أيضًا عن خوض مشوار التصفيات.

في المقابل، يتواجد منتخب الادن في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني منتخب الكويت، ويفصله نقطتين عن منتخب أستراليا الذي يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويغيب عن منتخب الاردن في مواجهة الامارات اليوم، لاعبي الفيصلي والسلط لانخراطهم بمباريات فريقيهما بكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب المدافع طارق خطاب وبراء مرعي بسبب الإصابة.

وتنقل مواجهة الامارات والاردن على قناة الأردن الرياضية HD، كما تذاع على قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، ودبي الرياضية.

ويدير مباراة الامارات والاردن الحكم البحريني “حسن السماهيجي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الإمارات.

الامارات 0-0 الاردن

استاد زعيبل بنادي بني ياس

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