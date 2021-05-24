مشاهدة مباراة العراق وطاجيكستان في بث مباشر ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وطاجيكستان ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

يستقبل منتخب العراق نظيره منتخب طاجيكستان، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الفيحاء، في لقاء ودي، يقام في إطار الاستعدادات المكثفة لاستئناف مشوارهما في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم “مونديال” 2022.

ويتصدر منتخب العراق المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 11 نقطة، والتي تضم كل من البحرين، إيران، هونغ كونغ، وكمبوديا.

وتعتبر مواجهة العراق لمنتخب طاجيكستان اليوم ليست الأخيرة، حيث يلتقي مع منتخب نيبال يوم السبت القادم 29 مايو، قبل أن يلعب مباراته الرسمية أمام كمبوديا يوم 6 يونيو ضمن المرحلة الثانية من التصفيات.

في المقابل، تعد مواجهة اليوم لمنتخب طاجيكستان هي الوحيدة والأخيرة قبل أن يصطدم بمنتخب اليابان يوم 6 يونيو المقبل، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب طاجيكستان في المرتبة الثانية في المجموعة السادسة، خلف المتصدر اليابان بفارق 5 نقاط، حيث جمع 10 نقاط من 6 مباريات.

وتنقل مباراة العراق وطاجيكستان على قناة الرياضية العراقية، بصوت المعلق العراقي “علي الشمري”، كما تذاع على قناة الشباب الرياضية العراقية، بصوت المعلق “علاء عبد الله”.

ويدير مواجهة العراق وطاجيكستان الحكم البحريني “إسماعيل حبيب علي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية والعراق.

العراق 0-0 طاجيكستان

ملعب الفيحاء

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