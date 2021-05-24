سجل الابطال | الفائزون بلقب الدوري الاسباني عبر التاريخ

يرجع تاريخ تأسيس بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم (لا ليجا سانتاندير) إلى عام 1929، وتغيرت عدد الأندية المشاركة ما بين 10 و14 و15 و16 فريق فقط، حتى جاء موسم 1998/1997 والذي شهد رفع عدد الأندية إلى 20 فريقًا حتى الآن.

يُعد برشلونة البطل الأول في تاريخ بطولة الدوري الاسباني عام 1929 بعدما احتل المركز الأول برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، وانطلق وقتها الدوري بـ 10 أندية.

لكن بداية برشلونة المثالية لم تستمر لأكثر من موسم، فبعد احتلاله للمركز الثاني عام 1930 خرج من المنافسة بشكل تام أمام أتلتيك بيلباو وريال مدريد وأريناس وإسبانيول وراسينج سانتاندير وريال أوفييدو وريال بيتيس.

ريال مدريد ملك الدوري الاسباني

أضطر الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم، والذي تأسس في سبتمبر 1913 وانضم للفيفا عام 1914، إلى إلغاء ثلاثة مواسم متتالية من االليجا في الفترة من 1936 إلى 1938 بسبب نشوب الحرب الأهلية الإسبانية.

لكن هذا السيناريو لم يتكرر خلال الحرب العالمية الثانية، وأقيم الدوري الاسباني دون مشاكل على مدار فترة الأربعينيات عكس ما حدث في دوريات أخرى مثل الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الالماني.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الاسباني عبر التاريخ برصيد 34 لقبًا، وينافسه على زعامة الليجا غريمه التقليدي والعملاق الكتالوني “برشلونة” برصيد 26 لقبًا.

ونجح ثنائي العاصمة الاسبانية “ريال مدريد وأتلتيكو مدريد” في حصد أكبر كم من الألقاب برصيد 45 لقبًا، بواقع 34 لـ الريال و11 لـ أتلتيكو مدريد، مع الإشارة إلى احتلال النادي الملكي للمركز الثاني 23 مرة مقابل 10 مرات للأتلتي و26 مرة لبرشلونة.

بيلباو يتفوق على فالنسيا وإشبيلية

اكتفى إقليم الباسك ممثلاً في أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد بحصد 10 ألقاب، بواقع 8 ألقاب لـ بيلباو و2 لـ سوسيداد، من أصل 30 محاولة جادة لنيل اللقب من الباسك، انتهت منها 10 في مركز الوصافة و12 في المركز الثالث.

وفاز إقليم فالنسيا ممثلاً في الفريق الأول له بلقب الدوري 6 مرات واحتل الوصافة في مثلهم، بالاضافة لحصوله على المركز الثالث في 10 مناسبات.

ورغم تصديره لأكثر عدد من الأندية في الدوري الاسباني، لم ينجح إقليم الأندلس في التتويج بلقب البطولة أكثر من مرتين، مرة لفريق إشبيلية ومرة لجاره وغريمه التقليدي ريال بيتيس، علمًا بأن إشبيلية احتل الوصافة 4 مرات، واحتل ريال بيتيس المركز الثالث في مناسبتين.

الخليج 365 يستعرض معكم في الجدول التالي قائمة الأندية الفائزة بالدوري الإسباني بالاضافة إلى وصيف المسابقة، والارقام المجاورة لاسم النادي هي عدد مرات التتويج بعد كل موسم.

قائمة الأندية الفائزة بالدوري الإسباني