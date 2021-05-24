شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصري مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه الزمالك نظيره المصري ممثل محافظة بورسعيد مساء الاثنين في الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته للتحليق في صدارة الدوري الذي يتصدره برصيد ٥١ نقطة .

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تبدأ الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة ضمن الجولة 24 من الدوري 2020-2021.

تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي

محمد عواد في حراسة المرمى

خط الدفاع

محمود الونش - محمد عبدالغني - محمد عبدالشافي - حازم إمام

خط الوسط

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد

الهجوم

مروان حمدي