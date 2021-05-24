شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُكرًم فريق نادى مبارك لمتحدي الإعاقة بطل كأس مصر لكرة الهدف «للعام الثالث على التوالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف«بمكتبه اليوم»فريق نادي مبارك الرياضي لمتحدي الإعاقة لفوزه ببطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين التي نظمها الاتحاد المصري الرياضي للمكفوفين،حيث سلم المحافظ لاعبي الفريق جوائز مادية تشجيعا وتحفيزا لمواصلة التميز والأداء المشرف،وذلك في حضور سيدسعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، ومها حميدة«قائم بأعمال» مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطينن بديوان عام المحافظة

وقدًم المحافظ التهنئة للاعبي الفريق وإدارة النادي،معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبناء النادي بفوزهم«للعام الثالث على التوالى»بلقب بطولة كأس مصرلكرة الهدف للمكفوفين، مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة في المسابقات والبطولات الدولية والمحلية وحصولهم على المراكز المتقدمة يعتبر مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة، لاسيما وأن هذا الفريق يضم بين صفوفه بعض لاعبي المنتخب المصري الأول لكرة الهدف

من جانبه أضاف«سعد»أن أن الفريق استطاع الحصول على لقب بطولة كأس مصر لكرة الهدف مكفوفين، والتي أقيمت منافساتها في الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2021 بمحافظة بورسعيد بمشاركة 10 فرق من مختلف المحافظات،حيث فاز أبناء بني سويف بالبطولة«للعام الثالث على التوالى من تنظيمها»بعد التغلب في النهائي على فريق«لعزيمة»ممثل محافظة الإسماعيلية،موضحا أن البطولة قد فاز بها الفريق عامي 2018 و2019،إلا أن أقيمت هذا العام وفاز بها أيضا،حيث لم يتم تنظيمها العام الماضى تفعيلا لقرارات وإجراءات مجابهة تداعيات كورونا وما ترتب عليها من وقف جميع الأنشطة الرياضية حينها

فيما عبر لاعبو الفريق عن تقديرهم للمحافظ«د.محمد هاني غنيم»على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائهم وتقديم التهنئة لهم بهذا الإنجاز،والذي يمثل حافزا كبيرا ودافعا قويا لاستمرار المحافظة على التميز والأداء المشرف والحرص على التواجد بصفة مستمرة على منصات التتويج وحصد البطولات لتمثيل المحافظة على المستوى المحلى ورفع علم مصر في المحافل والمناسبات الدولية التي يمثلون فيها وطنهم الغالي