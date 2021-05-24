مات تارغيت: نهاية الموسم كانت رائعة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

كشف نجم نادي ​أستون فيلا​ ​مات تارغيت​ عن رضاه الكبير عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب ​تشيلسي​ ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وفي حديث له، قال تارغيت: "نعم، أعتقد أن نهاية الموسم كانت رائعة، فوز جيد جدًا خارج أرضنا ضد توتنهام والانتهاء من الموسم بفوز أمام عشرة آلاف مشجع، إنه أمر جيد حقًا، لقد وضعنا تشيلسي تحت ضغط كبير، خاصًة في الشوط الأول عندما سقط ماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش في أنصاف المساحات، مما تسبب لنا في مشاكل حقيقية، كان علينا الصمود في وجه العاصفة، والدفاع عن منطقة الجزاء بشكل جيد، وقام إيمي ببعض التصديات الرائعة مرة أخرى، كما فعل طوال الموسم".

واضاف: "أنا سعيد لفوزي بجائزة لاعب الموسم، اللاعبون الذين تتدرب معهم يومًا بعد يوم، يرون العمل الشاق الذي تقوم به وللحصول على التصويت والفوز بهذه الجائزة، لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية".