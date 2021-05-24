لابورت ممتن لانريكي على استدعائه 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

اعرب مدافع مانشستر سيتي، إيمريك ​لابورت​ عن امتنانه لاستدعائه من قبل لويس ​انريكي​ مدرب المنتخب الاسباني، ضمن قائمة منتخب لاروخا المشاركة في ​يورو 2020​.



وكتب لابورت على حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي:" انا ممتن للغاية للثقة التي منحني إياها الجهاز الفني للمنتخب باستدعائي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2021 المثيرة، أنا فخور للغاية".

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد وافق على منح لابورت الجنسية الإسبانية.

وظل لابورت في النادي الباسكي حتى نهاية يناير/كانون ثان 2018، عندما وقع للسيتي، الذي دفع 65 مليون يورو كشرط جزائي لإنهاء تعاقده مع الفريق الإسباني.

ويعد إدراجه في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم لويس إنريكي، أحد المستجدات في قائمة الـ 24 التي أعلن عنها المدرب والتي خلت من القائد سيرجيو راموس.