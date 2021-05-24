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كارفخال عن إستبعاد راموس: لم يعد يهمني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارفخال عن إستبعاد راموس: لم يعد يهمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

تعاطى مدافع ​​، ​داني كارفخال​ بلا مبالاة بشأن موضوع إستبعاد ​سيرجيو راموس​ عن قائمة منتخب اسبانيا لبطولة اليورو 2020.

وكشف مدرب المنتخب الاسباني لويس انريكي النقاب عن القائمة الأولية للماتادور التي ستشارك في البطولة الأوروبية والتي خلت للمرة الأولى من لاعبي ريال مدريد وأبرزهم قائدهم راموس.

ولدى خروجه من المدينة للنادي الملكي سئل كارفخال المستبعد أيضاً عن المشاركة مع اسبانيا عن سبب غياب راموس عن المنتخب فرد مبتسماً على عجل "لم يعد يهمني الأمر".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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