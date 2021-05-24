كارفخال عن إستبعاد راموس: لم يعد يهمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

تعاطى مدافع ​ريال مدريد​، ​داني كارفخال​ بلا مبالاة بشأن موضوع إستبعاد ​سيرجيو راموس​ عن قائمة منتخب اسبانيا لبطولة اليورو 2020.



وكشف مدرب المنتخب الاسباني لويس انريكي النقاب عن القائمة الأولية للماتادور التي ستشارك في البطولة الأوروبية والتي خلت للمرة الأولى من لاعبي ريال مدريد وأبرزهم قائدهم راموس.

ولدى خروجه من المدينة الرياضية للنادي الملكي سئل كارفخال المستبعد أيضاً عن المشاركة مع اسبانيا عن سبب غياب راموس عن المنتخب فرد مبتسماً على عجل "لم يعد يهمني الأمر".