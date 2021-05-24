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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكاراز يحقق ارقام مميزة في التصنيف العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021
دخل لاعب التنس الشاب الاسباني الكاراز ضمن قائمة التوب 100 للاعبين المحترفين، اليوم الاثنين لأول مرة في مسيرته بعد ان توّج بلقب بطولة تشالينجر اويراس لكرة المضرب للرجال، ليصبح خامس اصغر لاعب حالي يدخل هذه القائمة، وذلك بعد نتائجه المميزة في الاونة الاخيرة في الملاعب الترابية.
واصبحت قائمة اللاعبين الشباب الذين دخلوا باصغر سن ممكن على الشكل التالي:
-نادال (16.10 عاماً).
- غاسكيه (17.3 عاماً).
- كوريتش (17.11 عاماً).
- ديل بوترو (18 عاما و15 يوما).
- الكاراز (18 عاما و19 يوم).
بتصرف ميشال عساف.