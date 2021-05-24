الكاراز يحقق ارقام مميزة في التصنيف العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

دخل لاعب ​التنس​ الشاب الاسباني ​الكاراز​ ضمن قائمة التوب 100 للاعبين المحترفين، اليوم الاثنين لأول مرة في مسيرته بعد ان توّج بلقب بطولة ​تشالينجر​ ​اويراس​ لكرة المضرب للرجال، ليصبح خامس اصغر لاعب حالي يدخل هذه القائمة، وذلك بعد نتائجه المميزة في الاونة الاخيرة في ​الملاعب الترابية​.

