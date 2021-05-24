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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الفيا السابق في ذمة الله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم، إن ماكس موسلي الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات ( الفيا ) قد توفي عن عمر ناهز 81 عاما.
وكان موسلي سائق سباقات وامتهن المحاماة، قبل أن يصبح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في عام 1993.
واشاد موسلي سابقاً ببرني ايكلستون رئيس الفورمولا وان، مشيراً الى انه الشخص المناسب لقيادة بطولة العالم لسباق السيارات فورمولا وان، ومضيفاً انه لا يوجد اي شخص آخر يتمكن من فعل ما يفعله إكليستون يومياً.