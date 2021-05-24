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رئيس الفيا السابق في ذمة الله

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الفيا السابق في ذمة الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم، إن ماكس ​موسلي​ الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات ( ​الفيا​ ) قد توفي عن عمر ناهز 81 عاما.

وكان موسلي سائق سباقات وامتهن المحاماة، قبل أن يصبح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في عام 1993.

واشاد موسلي سابقاً ببرني ايكلستون رئيس ال​فورمولا وان​، مشيراً الى انه الشخص المناسب لقيادة بطولة العالم لسباق السيارات فورمولا وان، ومضيفاً انه لا يوجد اي شخص آخر يتمكن من فعل ما يفعله إكليستون يومياً.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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