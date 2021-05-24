رئيس الفيا السابق في ذمة الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم، إن ماكس ​موسلي​ الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات ( ​الفيا​ ) قد توفي عن عمر ناهز 81 عاما.



وكان موسلي سائق سباقات وامتهن المحاماة، قبل أن يصبح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في عام 1993.

واشاد موسلي سابقاً ببرني ايكلستون رئيس ال​فورمولا وان​، مشيراً الى انه الشخص المناسب لقيادة بطولة العالم لسباق السيارات فورمولا وان، ومضيفاً انه لا يوجد اي شخص آخر يتمكن من فعل ما يفعله إكليستون يومياً.