اينيغو مارتينيز سيغيب عن يورو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

اوضح المدافع الاسباني ​اينيغو مارتينيز​ انه لن يشارك في بطولة أمم أوروبا 2020، التي كان من المنتظر أن يستدعيه مدرب ​المنتخب الإسباني​، لويس إنريكي، لخوضها، مؤكداً أنه ليس في كامل لياقته، على المستويين البدني والذهني، وأنه يفضل التوقف لتجديد طاقته قبل الموسم الجديد.



واتت رسالة اينيغو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الشكل التالي: "يصعب علي كتابة هذه السطور، الحقيقة هي أنني، منذ فترة، لا أجد نفسي في مستوى 100%، جسديا أو ذهنيا، للمنافسة على المستوى الذي يتطلبه النادي والمنتخب الإسباني".

واضاف: "أبلغت النادي والمنتخب منذ بضعة أيام بهذا القرار الصعب، لأنني كافحت طيلة الموسم بأقصى قدر من أجل النادي، وبهدف المشاركة في بطولة أمم أوروبا".