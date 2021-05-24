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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي يتربع على عرش هدافي البطولات الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021
حسم القناص والمهاجم البولندي فريق بايرن ميونيخ الالماني، روبرت ليفاندوفسكي لقب الحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.
واتى ليفا بالمركز الاول برصيد 41 هدفاً متفوقا على ليونيل ميسي، نجم برشلونة في مركز الوصافة برصيد 30 هدفا، واتى هداف يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلفه بـ29 هدفا، وحل مهاجم اينتراخت فرانكفورت، البرتغالي أندريه سيلفا في المركز الرابع برصيد 28 هدفا، فيما تشارك مهاجم بوروسيا دورتموند، النروجي إيرلينغ هالاند، وهداف باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، المركز الخامس برصيد 27 هدفا لكل واحد منهما، واحتل مهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، المركز السابع برصيد 24 هدفا، وتلاه هداف الدوري الإنكليزي الممتاز ومهاجم توتنهام، هاري كاين، ومهاجم فياريال، الإسباني جيرارد مورينو، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، برصيد 23 هدفا.