ليفاندوفسكي يتربع على عرش هدافي البطولات الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

حسم القناص والمهاجم البولندي فريق بايرن ميونيخ الالماني، ​روبرت ليفاندوفسكي​ لقب ​الحذاء الذهبي​ الذي يمنح لأفضل هداف في ​الدوريات الأوروبية​.



واتى ليفا بالمركز الاول برصيد 41 هدفاً متفوقا على ليونيل ميسي، نجم برشلونة في مركز الوصافة برصيد 30 هدفا، واتى هداف يوفنتوس، البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ خلفه بـ29 هدفا، وحل مهاجم اينتراخت فرانكفورت، البرتغالي ​أندريه سيلفا​ في المركز الرابع برصيد 28 هدفا، فيما تشارك مهاجم بوروسيا دورتموند، النروجي ​إيرلينغ هالاند​، وهداف باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان ​مبابي​، المركز الخامس برصيد 27 هدفا لكل واحد منهما، واحتل مهاجم إنتر ميلان، البلجيكي ​روميلو لوكاكو​، المركز السابع برصيد 24 هدفا، وتلاه هداف الدوري الإنكليزي الممتاز ومهاجم توتنهام، هاري كاين، ومهاجم فياريال، الإسباني ​جيرارد مورينو​، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم ​بنزيما​، برصيد 23 هدفا.