غوارديولا قبل نهائي دوري الابطال: اثق للغاية في فريقي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

اكد بيب ​غوارديولا​، مدرب مانشستر سيتي، أنه لم يكن يظن عندما بدأ مسيرته التدريبية، أنه سيرى كل ما مر به، وذلك قبل أيام من نهائي دوري الأبطال.



وقال غوارديولا:" لا يمكنني أن أطلب أكثر مما عشته على مدار مسيرتي".

وأضاف:" ظهرنا بشكل رائع في البطولة، ولدينا 4 أو 5 أيام للاستعداد، لم أتخيل أنني سأشهد كل ذلك".

وتابع:" تحتاج بعض الفرق لنهائيات كثيرة كي تحقق اللقب، وفرق أخرى تنجح في ذلك من نهائي واحد".

وأتم:" حصدنا العديد من الألقاب من المحاولة الأولى، وأثق للغاية في فريقي".