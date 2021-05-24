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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا قبل نهائي دوري الابطال: اثق للغاية في فريقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021
اكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لم يكن يظن عندما بدأ مسيرته التدريبية، أنه سيرى كل ما مر به، وذلك قبل أيام من نهائي دوري الأبطال.
وقال غوارديولا:" لا يمكنني أن أطلب أكثر مما عشته على مدار مسيرتي".
وأضاف:" ظهرنا بشكل رائع في البطولة، ولدينا 4 أو 5 أيام للاستعداد، لم أتخيل أنني سأشهد كل ذلك".
وتابع:" تحتاج بعض الفرق لنهائيات كثيرة كي تحقق اللقب، وفرق أخرى تنجح في ذلك من نهائي واحد".
وأتم:" حصدنا العديد من الألقاب من المحاولة الأولى، وأثق للغاية في فريقي".