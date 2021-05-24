غوندوغان: يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تشيلسي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

تحدث لاعب نادي مانشستر سيتي ​إلكاي غوندوغان​ عن المباراة النهائية ل​دوري أبطال أوروبا​ أمام ​تشيلسي​، مؤكداً انها أهم مباراة في مسيرة لاعبي فريقه.



وخلال تصريحات له، قال غوندوغان: "لا أعرف ما إذا كنت أريد أن أتذكر ذلك اليوم، لأننا لم نتمكن من الفوز، رغم أنه كان إنجازا رائعا بالنسبة لنا، كنا فريقا صغيرا للغاية قادرا على التغلب على ريال مدريد في نصف النهائي".

واضاف: "ببساطة، نزلنا إلى أرض الميدان للعب والمتعة والفوز، يجب أن تكون مستعدا للمباراة المقبلة لتقديم أفضل ما لديك، إنها أهم مباراة في مسيرتنا".

واختتم: "لا أعتقد أنه يمكنني إخبار زملائي في الفريق بالكثير عن نهائي 2013، لأن كل نهائي مختلف عن سابقه، لا يسعني إلا أن أقول لفيل فودين، على سبيل المثال، استمر في تقديم ما قدمته في الأسابيع الأخيرة".