دوري المؤتمر الأوروبي: الأندية التي تأهلت في الدوريات الخمس الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

بعد انتهاء موسم 2020-2021 في الدوري الخمس الكبرى، دعونا نتعرف على الأندية التي حسمت تأهلها إلى مسابقة ​دوري المؤتمر الأوروبي​.



الدوري الايطالي:

سيكون روما أول فريق يمثل ايطاليا في المسابقة، بعد احتلاله المركز السابع وبفارق الأهداف عن ساسولو.

​الدوري الانكليزي​:

توتنهام وبعد موسم مخيب للآمال، حلّ سابعا، وسيمثل انكلترا في النّسخة الأولى للمسابقة.

الدوري الألماني:

يونيون بيرلين سيشارك لاول مرة في مسابقة أوروبية بعدما حلّ سابعا.

​الدوري الاسباني​:

فياريال حقق المركز السابع، لكن في حال تمكّن من تحقيق لقب الدوري الاوروبي على حساب مانشستر يونايتد، سيتأهل إلى دوري أبطال اوروبا، وبالتالي تذهب بطاقة التاهل لدوري المؤتمر الأوروبي لصالح صاحب المركز الثامن "سلتا فيغو".

الدوري الفرنسي:

رين حقق المركز السادس، وسيلعب في دوري المؤتمر الأوروبي.