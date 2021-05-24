كوفاسيتش: السيتي فريق كبير لكن لدينا نفس الفرص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

أكد الكرواتي الدولي ماتيو ​كوفاسيتش​ نجم وسط ​تشيلسي​ الانكليزي، أنه ليس هناك شعور بالخوف من أي نوع، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال.



وقال كوفاسيتش:" كان موسما صعبا علينا، وشهد الكثير من تفاوت في المستوى، لكننا حققنا هدفنا بالتواجد بين الأربعة الأوائل، سنخوض نهائي دوري الأبطال، ليس هناك خوف لاننا نحب لعب هذه المباريات".

وأضاف:" ​السيتي​ فريق كبير ربما لا نكون الأوفر حظا، لكنها مباراة واحدة ولدينا نفس الفرص".

يذكر أن البلوز فاز على السيتي مرتين هذا الموسم، إلا أن لاعب الوسط الكرواتي اعتبر أن هذه نقطة غير ذات أهمية.

وأتم:" كل مباراة مختلفة، يجب أن ننسى ما فعلناه في الماضي".