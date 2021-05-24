شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين قادوا الهلال للدوري الـ 17 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أسهم 4 مدربين تعاقبوا على تدريب فريق الهلال السعودي هذا الموسم في فوز «الزعيم» بلقب الدوري السعودي للمرة ال17 في تاريخه، والسادسة بنظام دوري المحترفين التي انطلقت 2008-2009.

وحسم الهلال لقبه الثاني توالياً قبل جولة من النهاية، بفضل فوزه على التعاون بهدف أحرزه الفرنسي بافتيمبي غوميز بعد 5 دقائق على بداية المباراة، التي جاءت في افتتاح الجولة ال29.

وأصبح للهلال 58 نقطة متقدماً على الشباب أقرب منافسيه بأربع نقاط، على الرغم من فوز الأخير على الفيصلي 5-1.

وبالنسبة للمدربين الذين تعاقبوا على قيادة الهلال هذا الموسم فهم الروماني رازفان (18 مباراة)، والبرازيلي ميكالي (7 مباريات)، والسعودي عبداللطيف الحسيني (مباراة واحدة)، والبرتغالي جوسيه مورايس ( 3 مباريات).

وفاز الهلال خلال 29 جولة في 17 مباراة، منها 9 مباريات تحت قيادة رازفان لوشيسكو الذي تمت إقالته بعد الخسارة من ضمك (0-1) في 14 فبراير/شباط الماضي.

ورفع الهلال عدد بطولاته بمختلف الاستحقاقات إلى 62 بطولة، بينما يعود أول دوري فاز به إلى عام 1976-1977.

وارتدى لاعبو الأزرق القميص رقم 62، تعبيراً عن عدد بطولات الفريق، فيما كانت الجماهير الزرقاء في استقبالهم لدى وصولهم من بريدة إلى الرياض احتفالاً بالفوز.

وعانى الهلال في هذا الموسم نتيجة تذبذب المستوى وتغيير المدربين، لكنه في النهاية كان البطل بفضل الخبرة التي يمتلكها اللاعبون.

وساعد الفرنسي غوميز (35 عاماً) الفريق بشكل كبير في المباريات الأخيرة متوجاً موسمه الثالث بتحقيق لقب هداف الدوري للمرة الأولى منذ ارتدائه القميص الأزرق؛ حيث يتصدر اللائحة برصيد 24 هدفاً وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه جوانكا متوسط ميدان الشباب.

وقال غوميز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل: لا أعلم عن مستقبلي مع الهلال، لكنني أعلم أن الهلال يجب أن يبقى البطل دائماً.

وستكون مباراة الهلال الأخيرة أمام الفيصلي للتتويج، وتقدم الهلال بطلب لجعلها على ملعب الملك فهد الدولي؛ حتى يتاح ل24 ألف متفرج بالحضور.

وكان الشباب قد حاول التمسك بأمل المنافسة بعد فوزه العريض على الفيصلي 5-1 على أرض الأخير، لكن الفريق في النهاية بلغ 54 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن الهلال.

وفرط الشباب في الفوز باللقب بعد خسارتين من الهلال والاتحاد، ليفقد تقدمه بفارق 5 نقاط عن الهلال.

خماسية الشباب الثانية توالياً في البطولة تعاقب على تسجيلها متعب الحربي، والبرازيلي سيبا، والأرجنتيني جوانكا، والبرتغالي مارتينيز، والنيجيري إيغالو، بينما سجل هشام فايق هدف الفيصلي وتجمد رصيد العنابي عند 36 نقطة، قبل مباراته مع التعاون في نهائي كأس الملك.