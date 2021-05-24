شكرا لقرائتكم خبر عن جوف جاهزة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الأمريكية الصاعدة كوكو جوف للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بعد أن حققت نتائج مميزة على الملاعب الرملية في إيطاليا على مدار الأسبوعين الأخيرين، ما عزز ثقتها بالنفس وأدى إلى تقدمها 10 مراكز لتصعد إلى المركز 25 عالمياً، وهو أعلى تصنيف تصل إليه طوال مسيرتها.

وخلال مسيرتها القصيرة في بطولات المحترفات وصلت جوف (17 عاماً)، بالفعل إلى الدور الرابع (دور 16) في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، وقريباً في بطولة فرنسا المفتوحة ستصبح مصنفة في بطولة كبرى للمرة الأولى عند انطلاق المنافسات على ملاعب رولان جاروس الرملية، الأحد.

وخلال مايو/ أيار الجاري تأهلت جوف وللمرة الأولى لقبل نهائي بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة في روما، وبعد ذلك توجت بأول لقب لها على ملاعب رملية في بارما.

وقالت اللاعبة الأمريكية للصحفيين بعد تتويجها بثاني لقب خلال مسيرتها: لديّ إحساس جيد حقاً قبل فرنسا المفتوحة، وأتمنى الاستمرار في التقدم والتحسن، أشعر بأن ضرباتي جيدة وتحركاتي جيدة، وأحوالي البدنية والنفسية والمعنوية جيدة. لذك أعتقد أنها ستكون بطولة جيدة بالنسبة إلي.

وفي فرنسا المفتوحة ستكون جوف أصغر مصنفة سناً على مستوى البطولات الكبرى منذ 15 عاماً بعد نيكول فايديسوفا، في ويمبلدون في 2006.

وفازت جوف أيضاً بلقب الزوجي في بطولة بارما مع كاتي ماكنالي لتصبح أصغر لاعبة سناً تجمع بين اللقبين في بطولة واحدة خلال نحو 17 عاماً، بعد أن حصدت الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا اللقبين في بطولة برمنجهام في 2004.

وأكدت جوف التي توجت بلقب الناشئات في رولان جاروس في 2018 أنها الآن أصبحت تستمتع باللعب على الملاعب الرملية أكثر من ذي قبل.