شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بين تشيلسي وأستون فيلا بسبب «آيس كريم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ثار جدل بين نادي تشيلسي ومضيفه أستون فيلا في آخر مباراة للموسم بين الفريقين الإنجليزيين، إذ قال تشيلسي إن حافلة الفريق انتظرت 15 دقيقة في بوابة ملعب فيلا بارك لأن حراس الأمن المفترض فيهم إفساح المجال للحافلة بدخول الملعب كانوا منشغلين بتناول «الآيس كريم»، أما أستون فيلا فقال من جانبه إن حافلة تشيلسي هي التي وصلت متأخرة للمكان، وإن هذا هو سبب تأخر دخولهم الملعب.

ورفع تشيلسي مذكرة لاتحاد الكرة الإنجليزي وقال إن اللاعبين شاهدوا اثنين من حراس الأمن يعترضان طريق الحافلة وهما يتناولان آيس كريم بصلصة التوت.

وطلب تشيلسي من الرابطة تأخير انطلاق المباراة كي يستعد اللاعبون بشكل أفضل، لكن مع صافرة موحدة لجميع مباريات اليوم الأخير تم رفض الطلب. ويطالب تشيلسي الآن بتغريم أستون فيلا الذي قال مصدر فيه إن حافلة تشيلسي تأخرت 10 دقائق عن موعد الـ2.30 ظهراً، ثم تم تأخيرها 7 دقائق إضافية، لأن الطريق كان مزدحماً بالمشجعين الذين وصلوا مبكراً لإتمام إجراءات «كوفيد - 19» قبل دخول الملعب.

وفي سياق متصل، دب الذعر في تشيلسي، بسبب إصابة حارسه الأول إدوارد مندي الذي خرج في منتصف مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها أمام أستون فيلا 2-1. واصطدم مندي بإطار المرمى أثناء محاولته منع مرور الكرة، وعلق مدربه الألماني توخيل: «يشعر بألم شديد في الضلوع، لا نعرف إن كان سيلعب معنا نهائي أوروبا السبت. علينا تحسين بعض الجوانب في أداء الفريق كي نخرج بنتيجة إيجابية السبت المقبل».