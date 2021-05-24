شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يوقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية سيستفيت الكرواتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

وقع اتحاد كلباء اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية سيستفيت الكرواتية لكرة القدم، تهدف إلى تبادل الزيارات والخبرات الرياضية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مع بونو بوسنجاك الرئيس السابق لنادي كارافوك وعضو مجلس إدارة نادي سيستفيت أكبر أكاديمية لكرة القدم في كرواتيا.

تناول الجانبان سبل أوجه التعاون في مختلف النشاطات الرياضية الجماعية والفردية، وفي مقدمتها كرة القدم وكيفية تطويرها، وتعكس هذه الخطوة الجهود الحثيثة التي يضطلع بها رئيس شركة الكرة الكلباوية لتطوير النادي وإيجاد سبل التعاون مع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية، بما يعزز رؤيته في البحث عن أفضل المعطيات التي تمهد الطريق لتطوير قدرات النادي الكلباوي، وفق خطط مدروسة ومطبقة في كبرى أكاديميات كرة القدم العالمية، وبأسلوب علمي متطور.

وتعاقد اتحاد كلباء مؤخراً مع عدد من الكفاءات الكرواتية؛ لتقديم خبراتهم في تأسيس أكاديمية النادي لكرة القدم، وفق أفضل وأرقى الممارسات العالمية، كما اتجه النادي نحو تولي مهمة تدريب جميع فرق المراحل السنية حتى الرديف مدربون يمتلكون أعلى المؤهلات، كما سيكون للمدربين المواطنين دور مهم من خلال وجودهم كمساعدين لإكسابهم الخبرات المهنية.

صفقات جديدة

ونجح اتحاد كلباء مؤخراً في ضم الأرجنتيني المقيم برايان راميريز (20 عاماً) لاعب وسط ارتكاز حتا السابق، بجانب التعاقد مع المهاجم المجري رولاند فارجا (31 عاماً) جناح أيمن إم تي كيه بودابست والمنتخب المجري، فضلاً عن استعارة المدافع عبدالله جاسم من الوصل.