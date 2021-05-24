شركة إدارة أعمال موسيماني المدير الفنى للأهلي ترد على بيان صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اعتذار صن داونز الجنوب أفريقى ردًا على إهانات الجماهير التى تعرض لها في جنوب إفريقيا .

ونقلت صحيفة sowetanlive الجنوب أفريقية بيانًا من موسيماني وشركة إدارة أعمال المدير الفنى للرد على بيان صن داونز خاصه وإنه لم يذكر من خلاله اسم موسيمانى والإساءة التى تعرض لها .

وجاء البيان وفقا لما نشرته الصحيفة " "لهذا الغرض وبصفتنا شركة إدارة المدرب بيتسوموسيمانى نشعر بخيبة أمل لأن نادي ماميلودي صنداونز لم يعتذر له شخصيًا بل أصدر بيانًا عامًا يعتذر فيه للأهلي والمرتبطين بالفريق ".

وأضاف "هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية، الإهانات وجهت للمدرب بيتسو بصفته الشخصية ولوالدته".

وأشار البيان "نأمل أن تستمر عائلة صنداونز بأكملها في النظر إلى نجاح المدرب بيتسو كشيء يحتفل به".

وواجه صن داونز ضغوطًا كبيرة من المراقبين وعشاق كرة القدم في البلاد لفشلهم في إدانة تصرفات مشجعيهم فورًا بعد المشاهد القبيحة.

واعتذر النادي في نهاية المطاف للمصريين بعد ظهر يوم الأحد وقال إنه سيتم إجراء تحقيق في محاولة لإحضار الجناة.

لكن ممثلي موسيماني لم يتأثروا وقالوا إن هناك أقسامًا داخل النادي لم تقبل المدرب أبدًا ، على الرغم من أنه قاد نادي بريتوريا إلى مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

واستكمل البيان "هناك أقسام من نادي ماميلودي صن داونز لكرة القدم لم تقبل أبدًا أو تتصالح مع بيتسو موسيماني كونها جزءًا من عائلة ماميلودي صنداونز.

وأضاف: هذا بغض النظر عن كل النجاحات التي حققها للنادي كمدرب رئيسي للنادي من ديسمبر 2012 إلى سبتمبر 2020 (7 سنوات‚ 9 أشهر) وبعد ذلك بـ 11 لقبًا.

وأشار "تود شركة إم تي للتسويق الرياضي والإدارة أن تعلن أن حادثة يوم السبت‚ 22 مايو 2021 على الرغم من كونها مزعجة للغاية ليست حادثة منعزلة، لقد ظهرت في الوقت الذي كان فيه المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز وكان هناك العديد من الأمثلة المعروفة عن التعطيل والجهود المبذولة لاغتصاب موقعه داخل النادي ".

وشدد: "أحداث السبت 22 مايو 2021 حيث ألقت أقسام من مشجعي النادي الإساءة للمدرب بيتسو ووالدته هي تأكيد على الضغينة التي يواصل البعض في النادي تحملها ضده حتى بعد مغادرة النادي ".

وتابع "نحن نثق ونعتقد أن هذا الأمر والحقائق الضرورية التي يجب الكشف عنها ستظهر أخيرًا في المقدمة في الوقت المناسب بصفتنا تسويق وإدارة MT Sports ، فإن موقفنا هو أننا لن نسمح بمثل هذا التنمر القاسي لعملائنا."

وكان موسيمانى قد تعرض للإهانة من قبل جماهير صن داونز قبل مباراة الفريق أمام الأهلى فى إياب ربع نهائى دور الأبطال وعلق بعدها بأنه تأثر عندما رأى لافتات ضده رغم أنه رحل عن النادى بسلام .

كما أصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بيانًا رسميًا اعتذر فيه للنادي الأهلي، بسبب سلوك بعض جماهيره قبل مواجهة القلعة الحمراء أمس، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال صن داونز في بيانه: "لاحظ ماميلودي صن داونز سلوكًا من بعض مؤيديها قبل مباراته مع الأهلي وهو أمر غير مقبول وغير لائق ولا يعكس النزاهة والاحترام والتعاطف والقيم الأخرى التي نتمسك بها".

وأضاف صن داونز: "تلقينا شكاوى من مؤيدي السلوك غير اللائق والشتائم ولكن ماميلودي، يجب ألا يقوم أنصار صنداونز بأي حال من الأحوال بعدم الاحترام أو الإهانة أو التصرف بالطريقة التي فعلوها ويجب أن تظل في جميع الأوقات وفية لقيمنا ومبادئنا، لذلك نريد الاعتذار للأهلي وجماهيره ".

وأختتم صن داونز بيانه: "ماميلودي صن داونز ستجري تحقيقًا وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء المشجعين الذين كان سلوكهم غير لائق ومخالفًا لـ القيم والمبادئ التي نلتزم بها، نظل مكرسين للحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل والمتبادل والالتزام القائم بين قادة ناديينا وجميعنا".