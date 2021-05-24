الامارات | بالصور: إسماعيل مطر يعلق على شائعة وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: إسماعيل مطر يعلق على شائعة وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم نادي الوحدة والمنتخب الوطني إسماعيل مطر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلق خلالها على شائعة وفاته.



وقال مطر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أعرف من صاحب الإشاعة الله يهدينا ويهديه أنا الحمدلله بخير".



ورد لاعب الوحدة على تغريدة لأحد المغردين يترحم خلالها على وفاة إسماعيل مطر، وقال سمعة: "جزاك الله خيراً".

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