شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخفض عقوبة الإيقاف ضد حسام وإبراهيم حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، خطاباً رسمياً لنادى الاتحاد السكندرى، يؤكد فيه تخفيض العقوبات التي صدرت ضد حسام وإبراهيم حسن عقب أحداث مباراة المصرى البورسعيدي.

وكان نادي الاتحاد السكندري تقدم بتظلم إلى إدارة الاتحاد على العقوبة التي وقعتها لجنة المسابقات.

فقد قرر اتحاد الكرة، إيقاف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراتين فقط بدلا من أربع مباريات وإلغاء الغرامة المالية.

كما قرر تخفيض عقوبة الإيقاف لمباراتين التي تم توقيعها على إبراهيم حسن مدير الكرة عقب مباراة نادى طلائع الجيش لتصبح مباراة واحدة وإلغاء الغرامة المالية، وبذلك سيتواجد إبراهيم حسن مع الجهاز الفني والإدارى خلال مباراة الجونة القادمة غداً الثلاثاء باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

وتقرر إلغاء العقوبة الصادرة بحق طبيب الفريق الدكتور عمرو الأشلم والخاصة بتغريمه 20 ألف جنيه، والإشارة إلى أن الغرامة المالية موقعة على مسئولى الفريق للاعتراض على حكام غرفة «الفار» وليس على طبيب الفريق.

كما تم منع عامل غرفة الملابس بالفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالجليل من مرافقة الفريق لمدة عام اعتباراً من تاريخ المباراة وإلغاء الغرامة المالية.