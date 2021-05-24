شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الاهلى ونهضة بركان فى السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجموعة قناوات بي ان سبورتس الرياضية المالكة لحقوق مباراة السوبر الأفريقي عن نقل مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم الجمعة على القناة بي ان سبورتس بريميوم 1 بالإضافة إلى بي ان سبورتس 4.

وأوضحت القناة في "البرومو" الخاص بالمباراة عن نقل اللقاء مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة ويسبقه أستوديو تحليلي.

واعلنت ادارة المجموعة عن التردد الجديد لقناة برميم 1 وهو على النايل سات 11013 معدل ترميز 27500

وحقق الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

فيما توج فريق نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز في اللقاء الذي أقيم بالمغرب العام الماضي.