شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسود بعثة الأهلي بعد الإعلان عن حكم السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلى بعدما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، ويعاون غربال، الطاقم التحكيمي المساعدون مواطنييه عبدالخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو «الفار» ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبدالرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعدا مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.