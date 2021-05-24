شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بين إنتر واليوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف باولو دال بينو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الاثنين، أن مباراة كأس السوبر الإيطالي المقبلة ستقام في السعودية، بين إنتر ميلان بطل الكالتشيو ويوفنتوس المتوج بالكأس.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإيطالي، في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «لدينا عقد مع السعودية، يسمح بإمكانية إقامة السوبر مرة واحدة بإيطاليا، وهو ما فعلناه في الموسم الماضي».

وتابع: «المباراة القادمة ستكون في السعودية وفقا لعقدنا وستكون مباراة استثنائية بين إنتر ويوفنتوس، حيث إنها بمثابة إعلان تجاري رائع للكرة الإيطالية في الخارج».

وكانت السعودية استضافت نسختي 2018 و2019، قبل أن تقام مباراة السوبر الأخيرة في إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي، وتوج الأول بالكأس.