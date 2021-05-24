شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المنتخبات المشاركة في التصفيات الإفريقية للجمباز المؤهلة للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت إلى القاهرة بعثات منتخبات الدول الأفريقية استعدادًا للمشاركة في التصفيات الأفريقية للجمباز الفني وجمباز الترامبولين والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجاري.

حيث وصلت بعثات 6 منتخبات وهي «الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف».

واعتذرت أنجولا عن عدم المشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ليكون إجمالي المنتخبات المشاركة 7 دول.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجمباز الفني رجال وآنسات على صالة نادي مدينة نصر الرياضي، فيما تقام منافسات الترامبولين على صالة استاد القاهرة رقم 4.

وينافس منتخب مصر لجمباز الترامبولين على مقعد واحد للرجال ومقعد للآنسات من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بينما ينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفني رجال وآخر للفني آنسات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لجمياز الترامبولين أقام معسكرا تدريبيا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويمثل منتخب مصر في التصفيات أشرقت شريف وملك حمزة ومريم أسامة ومنار أيمن وسيف آسر ومهاب أيمن وخالد حسام وسيف هاني، تحت قيادة الكابتن أحمد سعيد المدير الفني والكابتن حسن القاضي والكابتن أحمد أبوالعلا.

بينما يواصل منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات تدريباته بالمركز الأوليمبي بالمعادي للمشاركة في التصفيات ويضم عمر العربى ومحمد منتصر وزياد خاطر في الرجال وفرح أحمد وجنا هانى وزينه محمد آنسات.