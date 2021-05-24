شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «الراعي الوحيد» لـ«الأهلي» في «السوبر».. وتوفيق: استثمار جديد وخطوة لزيادة موارد النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يظهر فريق النادى الاهلى، يوم الجمعة المقبل، في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، خلال مباراة السوبر الافريقي، مع الفريق المغربي نهضة بركان، بـ«راع جديد» ووحيد على الفانلة الحمراء الخاصة به، بعيدا عن الراعي الرسمي في مبارياته الرسمية، في خطوة أولية كاستثمار جديد، لنادى القرن، لتحقيق موارد مالية إضافية.

وقال امير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، في تصريحات صحفية، إن مباراة السوبر الإفريقي ذات حقوق منفصلة عن حقوق الرعاية الأصلية للنادي، وبالتالي كان يجب توفير «راع منفصل» للمباراة كاستثمار جديد للنادي، يحقق موارد مالية جديدة وإضافية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة رفكو العقارية، وهى الراعى العقاري للنادى الأهلي.

وأضاف توفيق: «يعد الاتفاق مُرضِ ومناسب، وبرقم مالي جيد، وسيكون شعار الشركة هو الشعار الإعلاني الوحيد على قميص الأهلي خلال المباراة حسب لوائح الكاف»، مشيرا إلى أن القمصان الخاصة بالمباراة تم شحنها بالفعل على طائرة الفريق المتجهة من جنوب إفريقيا إلى الدوحة أمس الأول.

وأشار المهندس رامي فارس، رئيس مجلس إدارة رفكو للإنشاء والتعمير، إلى أن الشركة قامت بطباعة شعار الشركة، على القميص الرئيسي والزى الخاص بالتدريبات، وتم إرساله إلى جنوب افريقيا مع البعثة الخاصة بالفريق، واصطحبته البعثة معها إلى الدوحة، وتبدأ في ارتدائه بدءاً من اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المتوج بكأس الكونفيدرالية يوم الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة السوبر الأفريقي.