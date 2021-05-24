شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إدارة أعمال موسيماني تكشف سر هجوم جماهير صن داونز عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت شركة MT Sports، المديرة لأعمال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بيانا ناريا، ضد هجوم بعض جماهير ناديه السابق، صن داونز عليه.

وجاء في البيان: «هناك مجموعة من جمهور صن داونز لم تقبل بيتسو موسيماني ضمن عائلة النادي بغض النظر عن عمله بالنادي لـ 7 سنوات و9 أشهر، وحصوله على 11 بطولة هناك».

وأضاف: «نود أن نؤكد أن ما حدث يوم السبت بغض النظر عن مدى إزعاجه، ولكنه ليس بمعزل عن أحداث أخرى. طوال فترة وجود موسيماني في صن داونز كان هناك أمثلة لمجهودات تُبذل لانتزاع منصبه».

وأردف «أحداث يوم السبت وقيام البعض بسب موسيماني ووالدته أمر يؤكد الكراهية التي يحملها بعض الناس في النادي ضده».

وشدد «نثق أن الحقيقة يجب أن تظهر في يوم ما، نحن محبطون لأن صن داونز قرر الاعتذار للأهلي والمرتبطين بالفريق، ولم يذكر اسم بيتسو موسيماني. الإهانات كانت تجاه بيتسو شخصيا ووالدته».

وأكد «نود أن تنظر عائلة صن داونز كلها لإنجازات موسيماني كشيء يجب الاحتفال به وليس شيطنته».

وأتم «تمتنع مويرا تيهيجالي المدير التنفيذي للشركة، وموسيماني، عن التعليق على الأمر في الوقت الحالي».

واعترض بعض من جمهور صن داونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقاموا برفع لافتات مسيئة للمدير الفني للأهلي.

https://citizen.co.za/phakaaathi/local-soccer/2496385/sundowns-slammed-by-pitsos-agency/