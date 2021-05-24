شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ضمن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي وفقًا لـ «BBC» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت شبكة «BBC» البريطانية تشكيل موسم 2020/2021 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بتتويج مانشستر سيتي، واحتل مانشستر يونايتد الوصافة، بينما حل ليفربول ثالثًا.

وتواجد المحترف المصري محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لهذا الموسم من بريميرليج، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: روبن دياز، هاري ماجواير، أنطونيو روديجر، فيرنارنديز

الوسط: فودين، جوندوجان، كيفين دي بروين

الهجوم: محمد صلاح، إديسون كافانى، هاري كين

وكان الفرعون المصري قد وجه رسالة أمس إلى جمهور ليفربول عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وانستجرام، إذا قال: لقد مررنا بالكثير هذا الموسم، كانت الملاعب فارغة، إلى جانب العقبات التي واجهناها، والتي كانت ستحطم أي فريق آخر، جئنا في المركز الثالث، ولن نتوقف.

كما هنأ منافسه هاري كين، نجم توتنهام، بالحصول على لقب الحذاء الذهبي، بعد تسجيله 23 هدفا بالدوري الإنجليزي، وبفرق هدف وحيد عن صلاح.

وكان محمد صلاح هو الأكثر تميزًا بين قائمة لاعبي ليفربول لهذا الموسم، وهو ما جعله في منافسة شرسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي رفقة هاري كين، كما أنه أصبح مطلب عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولولا مجهودات صاحب الـ28 عاما، لعانى كلوب وفريق ليفربول من مصير صعب وكان ليتواجد الآن في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن ليستر سيتي المتواجد في المركز الثالث.