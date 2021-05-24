شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الإمارات للترايثلون تتأهب للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الفنية بجمعية الإمارات للترايثلون برئاسة أحمد جبر، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، اجتماعات متواصلة مع الشركات المنظمة لسباقات الترايثلون، وذلك استعداداً للموسم القادم، وناقشت الاجتماعات سبل التعاون المشتركة بين الجمعية والشركات، وتبادل الأفكار التي من شأنها تطوير تنظيم السباقات بالموسم القادم.

وأثمرت الاجتماعات عن عدد من المخرجات التي تصب في مصلحة اللعبة ورفع المستوى الفني للاعبين، ومنها تفعيل نظام ترخيص اللاعبين؛ حيت إنه لا يمكن المشاركة إلا عند الحصول على الرخصة من الجمعية، وكذلك عمل دوري نقاط لجميع اللاعبين من خلاله يتم تحديد وحصر اللاعبين المميزين داخل الدولة، إضافة إلى إلزامية الحصول على رخصة مزاولة الفعاليات من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ونقل رئيس اللجنة الفنية تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وإشادتهم بالتعاون الملموس والجهد المبذول من قبل الشركات خلال الموسم الماضي، والذي منح العديد من الامتيازات للجمعية، متمنياً أن يتواصل التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، ومن أهمها تطوير رياضة الترايثلون، والارتقاء بمستوى اللعبة.