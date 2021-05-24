شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي بطلاً للنسخة الخامسة عشر لكرة الهدف للمكفوفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات بطولة الإمارات لكرة الهدف للمعاقين بصريا في نسختها الخامسة عشر والتي أقيمت منافساتها تحت إشراف اللجنة البارالمبية بالصالة الرياضية لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بالشارقة.

جاء ذلك بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية وعبدالعزيز أحمد الحمادي أمين السر العام لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً الذين توجوا فريق أبوظبي الذي حقق لقب البطولة والكأس، ومثله اللاعبين أحمد سعيد علاي لاعب وسط منتخب الدولة وأحمد يعقوب إبراهيم جمعة هداف المنتخب الوطني لكرة الهدف وأحمد علي غريب الحوسني ومحمود نجيب، فيما حل فريق دبي الذي مثله اللاعبين عبد الرحمن البستكي كابتن منتخب الدولة ونواف خلفان عبيد هداف المنتخب ووليد البلوشي ومحمد الغفلي وجاء فريق الشارقة في المركز الثالث والذي مثله لاعبا المنتخب لؤي سعيد علاي وسعيد الكعبي والمخضرم خالد بوسهم النقبي ونور الدين فهد.

وأشاد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية بمستوى الفرق وفوز فريق أبو ظبي بالبطولة وأثني علي الأداء المتميز الذي قدموه خلال البطولة الخامسة عشر لكرة الهدف، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية حريصة علي إجراء المنافسات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية في جميع أنواع الألعاب وخاصة كرة الهدف والتي تفرز العناصر المكونة للمنتخب الوطني في ظل المنافسة القوية فيما بين الأندية المشاركة.

وهنأ عبدالعزيز أحمد الحمادي أمين السر العام لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بفوز فريق أبو ظبي الذي اقتنص لقب البطولة في أمتارها الأخيرة، مؤكداً على التطور الملحوظ في مستويات جميع الفرق المشاركة من موسم لآخر.