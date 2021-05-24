شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في ندوة منع التلاعب بالمسابقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تشارك الاتحادات الرياضية الإماراتية في ندوة معالجة التهديد الذي يشكله التلاعب بالمسابقات الرياضية، والتي ستعقد يوم 29 مايو الجاري، عبر تطبيق «زووم»، وينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالمشاركة مع اللجنة الأولمبية الدولية بعنوان «وحدة الحركة الأولمبية لمنع التلاعب بالمسابقات».

وعممت اللجنة الأولمبية الوطنية على جميع الاتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلتها بالمشاركة في الندوة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول التلاعب بالمنافسات بصفة خاصة ووضع الخطوات اللازمة لمنع المخاطر ذات الصلة.

ويتضمن برنامج الندوة 3 جسات، الأولى تعرض تعريف منع التلاعب بالمسابقات ودور ضابط اتصال اللجنة الأولمبية في منع التلاعب بالمسابقات، وتتحدث فيها إيناس حسن مديرة العلاقات الخارجية باللجنة الأولمبية المصرية، وطوني طراف رئيس إدارة تطوير الرياضييين والمشاريع الخاصة - المجلس الأولمبي الآسيوي، وفي الجلسة الثانية يتحدث ممثل الانتربول عن طريقة التعاون بين المنظمات والهيئات الرياضية والقانونية المسؤولة عن التحقيقات في المواضيع ذات الصلة، ويختتم البرنامج بإعلان التوصيات الخاصة بالآليات المقترحة لمنع التلاعب بالمسابقات.