شكرا لقرائتكم خبر عن الرجبي يدعم المنتخبات الوطنية بشراكة جديدة مع جيم نيشن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل اتحاد الإمارات للرجبي تعاون جديدة مع واحدة من أفضل صالات اللياقة البدنية في الإمارات جيم نيشن كراعي للمنتخبات الوطنية السباعي والخمسة عشر.

وستسهم الشراكة الجديدة في رفع مستويات اللياقة البدنية لمنتخبات الرجال والسيدات بتوفير الصالات الرياضية والمعدات الخاصة بتحسين اللياقة البدنية واتاحة جميع صالات جيم نيشن في مختلف الامارات للاعبين ولاعبات المنتخبات الوطنية، وسيمثل شعار جيم نيشن جزءاً من ملابس الفرق الوطنية.

وقالت لورين هولاند المديرة التنفيذية لجيم نيشن: "نفخر بأن نكون جزءاً من نجاح الرجبي و الاسهام في تطوير وتحسين التمثيل الوطني للمنتخبات الوطنية رجال وسيدات، فاللياقة البدنية الجيدة لها دور فعًال في تحقيق المكاسب على المستوى القاري والدولي ونتطلع لرؤية المزيد من لاعبين ولاعبات المنتخبات الوطنية للرجبي في صالاتنا المنتشرة في انحاء الامارات والاستفادة من توفر الأجهزة الرياضية الخاصة برفع مستويات الأداء، ونتطلع لتوفير المزيد من الصالات الرياضية في جميع انحاء الإمارات".

وقال محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الامارات للرجبي: "أجندة مشاركات الرجبي هذا العام تعتبر ذات تنافسية عالية للرجال والسيدات، كما سعدنا جداً بالدعم المقدم من جيم نيشن في توفير الصالات الرياضية بالاجهزة المتخصصة لرفع مستويات الاداء واللياقة البدنية لأبناء وبنات منتخباتنا الوطنية وطبقاً للخطة الفنية المقدمة من الجهاز الفني للاتحاد".